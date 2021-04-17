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Экономика
17 апреля 2021, 15:31

Сев ранних яровых в Беларуси будет завершен в течение недели - Крупко

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Посевная кампания"
Ранние яровые посеяли в Беларуси на 65% площадей
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых в Беларуси будет завершен в течение недели. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, который принимает участие в республиканском субботнике на территории молочно-товарной фермы "Канютичи" ОАО "Гастелловское" в Минском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Погода сейчас благоприятствует проведению всех полевых работ. Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых. Сегодня-завтра он подойдет к концу и в Гродненской. Около 10% осталось в Минской области, 40% - в Могилевской. Витебская область за счет поздней весны и погодных условий приступила к севу позже всех. Но к концу следующей недели мы завершим сев ранних яровых и зернобобовых в целом по стране", - сказал Иван Крупко.

По его словам, все регионы страны приступили к севу сахарной свеклы (более 22 тыс. га, или 25%). Также начат массовый сев льна-долгунца на 13 тыс. га (почти 30%), ярового рапса на более чем 5 тыс. га (14%). Дальше планируется переходить к севу кукурузы. "Сегодня есть все необходимые ресурсы и техника для того, чтобы уложиться в агротехнические сроки", - подчеркнул министр.

В весенних полевых работах принимают участие 37 тыс. механизаторов, задействовано порядка 150 тыс. единиц техники и оборудования. Как отметил Иван Крупко, в Беларуси приняты необходимые решения для обеспечения сельхозорганизаций семенами, горюче-смазочными материалами и удобрениями для проведения весенних полевых работ в соответствии с технологическими регламентами и в оптимальные сроки.

Минсельхозпрод совместно с облисполкомами отработал структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2021 год. Яровой сев будет проведен на площади 2,5 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 1,1 млн га. Сельскохозяйственными организациями под урожай 2021 года сделан акцент на более урожайные озимые культуры на зерно, которые в целом по стране посеяны на 1,5 млн га. Это на 61 тыс. га больше, чем в 2020 году. Соответственно, сократился яровой клин. Озимым культурам отдается предпочтение из-за более высокой урожайности и засухоустойчивости.

В 2021 году белорусские аграрии рассчитывают получить урожай не менее 10,5 млн т зерна, включая крестоцветные, 1,1 млн т картофеля, 55 тыс. т льноволокна, 5 млн т сахарной свеклы и более 630 тыс. т других овощей, 170 тыс. т плодов и ягод.

Сегодня сотрудники Минсельхозпрода во главе с министром высадили яблоневую аллею на территории молочно-товарной фермы. Иван Крупко отметил, что в стране садам уделяется особое внимание: ежегодно высаживается около 500 га. "Апрель - время наводить порядок, потому республиканский субботник - важное событие. Сегодня каждый должен сделать что-то для страны. 50% заработанных средств уйдет на материально-техническую базу медицинских учреждений, 50% - на облагораживание наших историко-культурных памятников, мест боевой славы. Это очень важно, так как это связь поколений - между нашими дедами, прадедами и современной молодежью", - отметил министр.-0-

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

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