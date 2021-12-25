Шакутин: сотрудничество с Брянской областью в числе приоритетов "АМКОДОРа"

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие связей с Брянской областью России в числе приоритетов холдинга "АМКОДОР". Об этом заявил председатель совета директоров ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

По словам Александра Шакутина, 2021 год для предприятия завершается достаточно успешно. Если в прошлом году рост производства составил 54%, то в этом году он перешагнул рубеж в 80%. "Все предприятия холдинга сработали прибыльно", - подчеркнул он. Председатель совета директоров отметил: в следующем году планируется создать новые модели и агрегаты.

На встрече обсуждали реализацию инвестиционных проектов в Брянской области и поставки комплектующих.

В переговорах также участвовали генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов, генеральный директор ООО "АМКОДОР-Брянск" Александр Грабовский, член совета директоров Александр Нахаенко и исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Предприятие производит более 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов. В компании постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-