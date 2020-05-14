Широкая денежная масса в Беларуси за апрель снизилась на 5,5%

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 мая составила Br49,73 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 апреля на 5,5%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за апрель увеличился до Br3,76 млрд (на 6,3%).

Переводные депозиты увеличились на 6,6% до Br5,69 млрд. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 19,3% и составили на 1 мая Br3,16 млрд, депозиты юрлиц снизились на 5,9% до Br2,54 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br18,5 млрд, увеличившись за апрель на 1%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель снизился до Br1,35 млрд (на 10,5%).

Рублевая денежная масса на 1 мая составила Br19,86 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 0,2%.

Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 9,1% до Br28,38 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель снизился до Br1,4 млрд (на 6,6%).-0-