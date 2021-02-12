Широкая денежная масса в Беларуси за январь практически не изменилась

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила Br50,8 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января на 0,07%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за январь снизился до Br4,1 млрд (на 0,4%).

Переводные депозиты уменьшились на 3,8% до Br5,925 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились на 1,9% и составили на 1 февраля Br2,9 млрд, депозиты юрлиц снизились на 2,5% до Br3,024 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,024 млрд, уменьшившись за январь на 2,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь увеличился до Br1,516 млрд (на 12,2%).

Рублевая денежная масса уменьшилась за прошлый месяц на 1,3% и на 1 февраля составила Br20,54 млрд.

Депозиты в иностранной валюте выросли на 1,1% до Br28,682 млрд.-0-