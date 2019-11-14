Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь снизилась на 0,5%

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 ноября составила около Br45,072 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 октября на 0,5%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за октябрь снизился до Br3,415 млрд, или на 0,2%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в октябре снизилась на 4,2% и составила Br8,792 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 ноября сложился на уровне Br17,506 млрд, уменьшившись за октябрь на 3,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за октябрь вырос до Br1,542 млрд, или на 11,8%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 ноября составила Br19,049 млрд и снизилась за прошлый месяц на 2,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за октябрь снизился до Br1,642 млрд, или на 0,5%.-0-