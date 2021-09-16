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16 сентября 2021, 17:28

Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденная указом от 15 сентября 2021 года №348, станет драйвером построения инновационной экономики. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"Госпрограмма направлена на реализацию приоритетов социально-экономического развития страны на пятилетку в области инвестиций и ускоренного развития инновационных секторов экономики, достижение на национальном уровне девятой цели устойчивого развития ООН по созданию инфраструктуры и содействию инновациям. Это четвертая по счету госпрограмма инновационного развития и ее основная цель - достижение Беларусью уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, по новой госпрограмме организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, прежде всего на основе отечественных разработок, продвижения белорусских технологий на мировой рынок и трансфера лучших зарубежных практик.

Председатель ГКНТ подчеркнул: госпрограмма призвана стать драйвером построения инновационной экономики и обеспечить вклад в прирост ВВП не менее 9,5%, экспорта - не менее 13,8%. "Кроме того, к 2025 году предполагается создать более 12 тыс. новых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, увеличить удельный вес инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5%, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции - до $18,3 млрд, что составит 35,6% в общем экспорте товаров и услуг", - проинформировал он.

Александр Шумилин также рассказал о новых подходах к реализации инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, которые предусмотрены госпрограммой. В частности, оптимизированы процедуры включения в нее проектов и мероприятий. Также созданы косвенные механизмы стимулирования реализации инновационных проектов посредством действенных налоговых стимулов и таможенных преференций взамен сложно администрируемых налоговых льгот (освобождение от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость технологического оборудования, ввозимого для реализации проектов программы без заключения инвестиционного договора). Кроме того, предусмотрено внедрение для проектов программы механизма инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 150% от объема капитальных затрат по проекту, освобождение от земельного налога земельных участков для строительства объектов. Также предусмотрен механизм формирования и реализации комплексных проектов и привлечения для финансирования кредитов Банка развития, предоставляемых на льготных условиях.

"Особое внимание будет уделено развитию национальной системы интеллектуальной собственности и увеличению доходов от экспорта услуг в области платы за пользование ею, а также вовлечению нашей молодежи в науку и инновационную деятельность, включая стимулирование создания перспективных высокотехнологичных бизнесов", - добавил председатель ГКНТ.

Согласно госпрограмме планируется выполнить не менее 100 инновационных проектов. В их числе - организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", разработка и освоение инновационных технологий в производстве обуви с внедрением роботизированных программно-аппаратных комплексов в СООО "Белвест", строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса под создание центра гибридной кардиохирургии в РНПЦ "Кардиология". Также в планах - организовать производство оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов в УП "Унитехпром БГУ", биофармацевтическое производство лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующее требованиям GMP, в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Планируемое финансирование госпрограммы составляет Br6,75 млрд, включая бюджетные средства, собственные средства организаций, кредитные ресурсы, иностранные инвестиции и прочие источники.-0-

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