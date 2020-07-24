Шумилин: запуск БелАЭС придаст импульс развитию электротранспорта в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск Белорусской АЭС придаст импульс развитию электротранспорта в Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"С учетом предстоящего запуска БелАЭС развитие электротранспорта и формирование новой транспортной экосистемы станет одним из важнейших приоритетов Беларуси. В настоящее время по поручению главы государства и правительства активно разрабатывается государственная программа "Развитие электротранспорта" на 2021-2025 годы, которая будет способствовать расширению использования экологически чистого и энергетически эффективного транспорта на электротяге", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, белорусские ученые и инженеры имеют собственные наработки и компетенции в области энергетики, радиоэлектроники и машиностроения, которые позволят в ближайшее время организовать производство компонентов для электротранспорта.

Согласно проекту госпрограммы, в Беларуси планируется наладить производство новых моделей электробусов, грузового электромобиля грузоподъемностью 10 т с подготовкой под установку системы беспилотного управления, модульных электромобилей с металлокомпозитным кузовом. Кроме того, предполагается создать производство универсальных батарейных модулей для использования в транспорте и системах накопления энергии, тяговых электродвигателей, легковых электромобилей, инверторов управления тяговых электродвигателей и силовой электроники, электромеханических приводов и компонентов индивидуального электротранспорта и др.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Запуск первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м.-0-