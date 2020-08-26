26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейные и трикотажные предприятия "Беллегпрома" в I полугодии обеспечили положительное сальдо внешней торговли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Объем экспорта организаций трикотажной отрасли в I полугодии достиг $50,3 млн, швейной - $21,5 млн. В результате сложилось положительное сальдо: в швейной - $6,9 млн, в трикотажной - $22,7 млн", - сказали в пресс-службе.

За первые шесть месяцев текущего года швейными и трикотажными предприятиями "Беллегпрома" произведено продукции на Br267 млн. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года по трикотажной отрасли составил 78%, по швейной - 81%.

Как отметили в концерне, в первом полугодии эффективно сработали швейные предприятия: их прибыль от реализации товаров и услуг составила Br12,9 млн, или 121,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Рентабельность продаж по трикотажной отрасли достигла 13,4%, по швейной - 16,3%.

Трикотажными организациями освоено Br3,3 млн инвестиций в основной капитал, практически все - на оборудование (Br3,2 млн). Наибольший объем привлекло ОАО "Полесье" (Br2,5 млн). Предприятиями швейной отрасли освоено Br953 тыс. инвестиций. Наибольший объем привлекли ОАО "Надэкс" (Br313 тыс.) и ЗАО "Калинка" (Br234 тыс.).

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-