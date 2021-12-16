Ситуация далека от критичной. Снопков рассказал о влиянии западных санкций на экономику

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенные Западом санкции в отношении Беларуси субъективны и беспринципны. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у главы государства о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одновременное вступление в силу очередных санкционных пакетов Европейского союза, Великобритании, США, Канады свидетельствует о согласованных подходах и координации действий ключевых западных игроков в отношении нашей страны. При этом характерен субъективный фактор при выборе предприятий, на которые распространяются санкции. Отсутствуют явно выраженные критерии, присутствует беспринципность - включаю кого хочу", - сказал Николай Снопков.

Он считает очевидным, что в случае отсутствия результата от санкций они будут усиливаться, при этом спрогнозировать их направленность проблематично.

Первый вице-премьер назвал три основных канала влияния введенных санкций на экономику Беларуси: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий. "В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчеты предприятий и в привлечении внешнего финансирования", - добавил он.

Что касается проведения расчетов, то за 10 месяцев этого года в иностранных банках-корреспондентах задержано всего средств на сумму до $10 млн в эквиваленте, что составляет 0,01% от месячного оборота по внешнеэкономическим операциям. "Заблокировано на текущую дату более $200 тыс. Исходя из этих цифр ситуация далека от критичной", - констатировал Николай Снопков.

Он также рассказал о ситуации по привлечению внешних ресурсов. Так, на 1 декабря этого года общий объем средств нерезидентов во всех банках Беларуси составил Br17 млрд в эквиваленте. Рост за этот год - Br1 млрд. Увеличивается объем средств из России (на Br950 млн), из Китая (на Br200 млн) при одновременном ожидаемом снижении средств стран Европейского союза на Br850 млн в эквиваленте.

"Чувствительным (фактором. - Прим. БЕЛТА) является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям", - обратил внимание первый вице-премьер. По его словам, в 2022 году Беларуси предстоит погасить $3,3 млрд, в 2023-м - $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием. "На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств - $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга", - проинформировал он.

По поводу состояния дел в сфере привлечения инвестиций Николай Снопков сказал: "В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы".-0-