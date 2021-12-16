Насыщение рынка и недопустимость роста цен. Лукашенко о задачах в условиях санкционных контрмер

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада необходимо обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Такие задачи глава государства поставил на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в результате таких мер не должны пострадать люди: "Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий".

Александр Лукашенко констатировал: как показывает жизнь, как только намечается дефицит - тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. "Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится", - заметил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что и опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.

"Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание и на наличие ряда внутренних застарелых проблем: "Что тут говорить про какие-то санкции - давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что - тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями".

"Не понимаю, чего вы ждете от меня? Меры будут жесткие", - предупредил Александр Лукашенко.-0-

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