Ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию - Головченко

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период странам и останавливавшим производство предприятиям. "Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше, - сказал он. - Эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами".

Роман Головченко констатировал, что некоторые отрасли даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь. "То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей", - пояснил он.

Ситуацию на потребительском рынке глава правительства назвал достаточно стабильной. "Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары", - подчеркнул он.

Роман Головченко уверен, что дальнейшее развитие страны в целом и предприятия БАТЭ в частности зависит от работы каждого человека на своем месте. "Это все кирпичики, из которых складывается общий результат, как бы банально это не звучало. Насколько эффективно мы сможем каждый на своем месте сработать, такой будет и совокупный эффект", - резюмировал он.-0-

Фото Максима Гучека