Сивак: главная цель предприятий стекольной промышленности - повышение эффективности производства

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главная цель белорусских предприятий стекольной промышленности - повышение эффективности производства. На этом сделал акцент сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, посещая ОАО "Гомельстекло", передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер обратил внимание, что "Гомельстекло" - самое крупное в своем сегменте предприятие на постсоветском пространстве по объемам производства. За последние годы на предприятии реализованы масштабные проекты по модернизации. "Однако этот процесс непрерывный. Нужно смотреть в будущее. Чтобы твердо стоять на рынке, необходимо повышать эффективность производства стекла в республике", - убежден вице-премьер.

Обсуждали во время визита и темы добавленной стоимости, сырья, получаемого из-за рубежа. Во многом решить вопросы призвано создание Белорусской стекольной компании. Холдинг объединил ОАО "Стеклозавод "Неман", "Гродненский стеклозавод", "Гомельстекло" и "Белмедстекло". "У стекольных заводов однотипное, аналогичное сырье. Это позволит проводить общие закупки сырья. К тому же это координация усилий на рынках при сбыте, обслуживании запасных частей и т.д.", - уточнил заместитель премьер-министра.

Сегодня в ОАО "Гомельстекло" Анатолий Сивак ознакомился с работой цехов, провел совещание. Он добавил, что ранее от предприятия поступала просьба - сдвинуть сроки возврата задолженности. "Это рабочий вопрос, решение по нему принято", - сказал вице-премьер.

ОАО "Гомельстекло" образовано на базе Гомельского стекольного завода имени М.В.Ломоносова. С 2010 по 2019 год на предприятии провели масштабную модернизацию, реализовали ряд успешных проектов. Самый крупный - организация производства листового полированного стекла. В 2013-м завершили реализацию проекта "Модернизация действующей линии по производству полированного стекла". В результате мощности по производству листового стекла увеличились в два раза, улучшилось качество продукции. Сегодня на предприятии производят листовое стекло, стекло с покрытием, закаленное, ламинированное, полку-стекло для холодильников, стеклоизделия для мебели, стеклопакеты и др. Общая численность работников превышает 1800 человек.

В плане сегодняшней рабочей поездки вице-премьера в Гомельскую область - посещение центров транспортного обслуживания и КПРСУП "Гомельоблдорстрой".-0-