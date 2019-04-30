Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Кыргызстане

30 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во время заседания межправительственного совета в Ереване.

"9 августа я приглашаю вас в город Чолпон-Ата для участия в очередном заседании межправительственного совета ЕАЭС", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министры стран-членов подчеркнули, что узкое обсуждение прошло в конструктивной атмосфере, а также выразили благодарность армянской стороне во главе с премьер-министром Николом Пашиняном за организацию на высоком уровне и гостеприимство.

Представители государств - членов ЕАЭС обсудили вопросы, связанные с интеграционными процессами, консолидацией союза, формированием общих рынков и развитием отраслевых направлений сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации цифровой повестки дня ЕЭС. Участники встречи обменялись мнениями о перспективах развития электронной коммерции в ЕАЭС и подтвердили эталонную модель механизма "единого окна" в системе регулирования экономической деятельности.-0-