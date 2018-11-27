Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы (Казахстан) в начале 2019 года. Об этом сообщил сегодня председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на заседании межправсовета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились, что очередное заседание межправсовета проведем в Алматы в начале следующего года", - сказал Тигран Саркисян.
Как было озвучено на заседании, в 2019 году функции председательствующей стороны в ЕАЭС перейдут от России к Армении.-0-
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