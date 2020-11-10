Следующий саммит ШОС предлагается провести в сентябре 2021 года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предлагается провести в сентябре 2021 года. Об этом сегодня сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств - членов ШОС в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагается провести заседание Совета глав государств ШОС в следующем году 16-17 сентября в столице Таджикистана. Мы ждем, что при поддержке государств - членов и постоянно действующих органов ШОС нас ждет содержательная совместная работа", - сказал Эмомали Рахмон.

В 2019-2020 годах в ШОС председательствует Россия, после нее председательство перейдет к Таджикистану.

По мнению Эмомали Рахмона, российская сторона в ходе своего председательства проделал "большую работу по сохранению темпов стабильной работы организации, вышла на ряд значимых практических результатов". В следующем году Шанхайская организация сотрудничества отметит свое 20-летие, и Таджикистан намерен на основе принципа преемственности работать над дальнейшим развитием организации и укреплением ее потенциала, подчеркнул Эмомали Рахмон.

В составе ШОС - восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), шесть стран - партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).-0-