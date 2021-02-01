Слепнев: из-за пандемии внешняя торговля ЕАЭС в 2020 году снизилась на 16,5%, внутренняя - на 11,5%

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий внешняя торговля Евразийского экономического союза в 2020 году снизилась на 16,5%, внутренняя - на 11,5%. Такие данные привел сегодня на брифинге член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хотелось бы остановиться на некоторых цифрах, касающихся статистики внешней торговли союза за прошлый непростой, ковидный год: мы видим снижение объема товарооборота как во внутренней торговле, так и во внешней торговле, - сказал Андрей Слепнев. - Цифры несколько различаются. Внешняя торговля снизилась на 16,5%, что связано с высокой долей энергетических и сырьевых товаров в балансе. Что касается взаимной торговли, снижение также существенно - 11,5%, но здесь мы видим лучшую ситуацию".

Министр ЕЭК отметил, что негативная статистика по торговле связана в основном с колебаниями цен на энергетические товары. "Если возьмем статистику по несырьевому, неэнергетическому экспорту, цифры уже совсем иные - 6,5% падения как во взаимной, так и по внешней торговле", - указал он.

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