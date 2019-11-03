Снопков обсуждает в Китае новые проекты сотрудничества

3 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества по различным направлениям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.

О расширении взаимодействия шла речь на встрече в Пекине заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Николая Снопкова с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэем, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, министр финансов Беларуси Максим Ермолович, представители МИД, сотрудники посольства Беларуси в Китае.

В частности, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области традиционной китайской медицины, перспективы регистрации в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" медицинских компаний из КНР.

Кроме того, состоялась встреча заместителя главы Администрации Президента Беларуси с министром коммерции КНР Чжун Шанем, на которой рассмотрены вопросы дальнейшего развития "Великого камня", увеличения объемов и расширения номенклатуры экспорта белорусской продукции в Китай, а также проведения в ближайшей перспективе ряда важных совместных мероприятий. На встрече положительно отметили достигнутый по итогам восьми месяцев этого года высокий темп роста экспорта белорусских товаров в КНР (183%), интенсивное освоение индустриального парка, результативность проведенного в парке первого международного форума в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Состоялась также встреча Николая Снопкова с заместителем председателя Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству КНР Дэн Боцином. Они обсудили ход реализации текущих проектов, реализуемых в Беларуси с привлечением безвозмездной технико-экономической помощи правительства КНР, одобрили новые направления на ближайшую перспективу, в том числе в рамках меморандума о поддержке развития индустриального парка "Великий камень".

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси посетил и город центрального подчинения Тяньцзинь, свободную экономическую зону "Тайда", также была проведена встреча с секретарем парткома города Ли Хунчжунем. Во время переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и Тяньцзиня в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, гуманитарной областях. Речь шла об участии управлений коммерции, сельского хозяйства, а также предприятий города в белорусско-китайском форуме, намеченном на 6 ноября в Шанхае.-0-