Соглашение о создании деревообрабатывающего кластера в СЭЗ "Витебск" подпишут 19 февраля

10 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о создании деревообрабатывающего кластера на площадке СЭЗ "Витебск" планируется подписать 19 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Организация в Витебской области интегрированной структуры в сфере деревообработки предусматривается проектом программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. С инициативой по созданию кластера в СЭЗ "Витебск" выступил глава ее администрации Михаил Скурат, а впервые она прозвучала на международном инвестиционном форуме в Витебске в 2019 году. Предложение базируется на возрастающем интересе инвесторов к реализации проектов в деревообработке в северном регионе Беларуси. Внедрение кластерной модели позволит координировать действия организаций на рынке и в целом способствовать повышению их конкурентоспособности, отметили в администрации СЭЗ.

Ситуация с пандемией коронавируса вынудила поставить на паузу реализацию инициативы. Тем не менее уже в текущем году с применением современных технологий деловой коммуникации проведены переговоры, в ходе которых потенциальные участники подтвердили интерес к взаимодействию в формате специализированного кластера, проработали организационные вопросы и договорились подписать учредительные документы на собрании, посвященном подведению итогов производственно-хозяйственной деятельности резидентов.

Сегодня на территории СЭЗ "Витебск" реализуется 7 инвестиционных проектов в деревообработке с участием инвесторов из Канады, Испании, Литвы, Кипра. Общий объем заявленных по ним инвестиций составляет около $165 млн, предусматривается создание не менее 980 рабочих мест. Например, ООО "ВМГ Вуд Арт" создает вертикально-интегрированный деревообрабатывающий комплекс. ООО "Акитама" готовится в IV квартале 2021 года ввести в эксплуатацию завод по выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов. Компания "Карелия Венирс" организует производство шпона, ООО "Белмэтч" займется выпуском спичечной соломки.

Интерес к совместной деятельности в кластерном формате проявляет ОАО "Витебскдрев". Предприятие в статусе резидента СЭЗ развивает производство древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. В результате в распоряжении участников будущего кластера будет центр испытаний плитной продукции, действующий на базе центральной заводской лаборатории "Витебскдрева". Лаборатория имеет необходимые аккредитации для мониторинга качества и проверки листовых древесных материалов на соответствие требованиям европейских и международных стандартов.

Кроме того, в качестве перспективных рассматриваются еще два проекта в сфере деревообработки с участием китайских и шведских инвесторов, которые декларируют намерения инвестировать в общей сложности порядка $250 млн и создать более 220 рабочих мест.

Помимо предприятий деревообработки в кластер войдет Витебский государственный технологический университет. Вуз готов выступить интеллектуальным ядром научных разработок. Их внедрение в практику, подготовку специалистов соответствующих квалификаций будет осуществлять Витебский государственный технологический колледж, а переподготовку и выпуск рабочих кадров специальных профессий для предприятий деревообработки - Витебский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ЖКХ, которые также намерены подключиться к инициативе.

Объединение производителей, исследовательских центров и учреждений образования в кластер создаст благоприятные условия для развития инновационной деятельности, уверены в администрации СЭЗ. Такая форма сотрудничества будет стимулировать научные разработки и их практическое применение, а в конечном итоге позволит повысить глубину переработки древесного сырья и создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.-0-