Сойко: реализация инвестпроекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки - важнейшая задача

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестиционного проекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки является важнейшей задачей. Об этом заявил журналистам Андрей Сойко, который сегодня согласован на должность генерального директора ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

Новый руководитель пояснил, что речь идет о завершении инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане". Его осуществление позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т).

"Предстоит в максимально короткие сроки завершить строительство комплекса замедленного коксования. Сроки определены - это середина следующего года", - подчеркнул Андрей Сойко.

До согласования генеральным директором "Нафтана" Андрей Сойко занимал должность заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Он сказал журналистам, что после окончания университета работал на разных должностях в системе "Белнефтехима".-0-