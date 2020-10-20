Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан"

Игорь Сергеенко и Андрей Сойко
Новости темы " Кадровые решения Президента"
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.-0-
Сойко: реализация инвестпроекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки - важнейшая задача
Речь идет о завершении инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане". Его осуществление позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.