Союзные парламентарии 8 июня обсудят подготовку новых экономических проектов

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовка новых проектов Союзного государства в экономической сфере будет рассматриваться на заседании Комиссии по экономической политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Мероприятие пройдет 8 июня в российском Великом Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентское собрание уделяет особое внимание реализации союзных программ: на заседаниях комиссий рассматриваются вопросы, связанные с их исполнением, заслушиваются доклады представителей государственных заказчиков и исполнителей программ Союзного государства, - рассказали в пресс-службе. - На заседании депутатам будет представлена информация о выполнении предложений совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам и Комиссии Парламентского собрания по экономической политике, связанных с деятельностью по подготовке новых программ и проектов Союзного государства".

"Ранее депутаты обращали внимание государственных заказчиков - разработчиков проектов концепций программ и проектов программ Союзного государства на необходимость сократить сроки и повысить качество подготовки проектов союзных программ, а также выступили с инициативой о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Союзного государства", - напомнили в пресс-службе.

Кроме того, в повестке заседания запланировано рассмотрение вопросов деятельности комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, обсуждение вопросов формирования и исполнения союзного бюджета.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, выступающих государственными заказчиками программ и мероприятий Союзного государства, а также представители финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России.

Во время визита союзных парламентариев в Великий Новгород планируется их встреча с руководством Новгородской области.-0-