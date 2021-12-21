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21 декабря 2021, 10:26

Союзные парламентарии рассмотрят проект бюджета СГ на 2022 год 23 декабря

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится 23 декабря в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2022 год" и проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2021 год", - отметили в пресс-службе.

Союзные парламентарии планируют также обсудить вопрос об изменении структуры Парламентского собрания. Кроме того, депутаты утвердят план-график работы Парламентского собрания и план международной деятельности Парламентского собрания на 2022 год.-0-

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