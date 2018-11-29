Союзные парламентарии выработали рекомендации для делового сотрудничества приграничья

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Союзного государства выработали проект рекомендаций, реализация которых призвана способствовать развитию делового сотрудничества приграничных территорий Беларуси и России. После доработки документ будет опубликован в официальных изданиях и на сайте Парламентского собрания, направлен в заинтересованные министерства и ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания по итогам форума приграничных территорий Беларуси и России, который состоялся 28-29 ноября в Брянске.

В форуме приняли участие союзные депутаты и члены Молодежной палаты при Парламентском собрании, представители органов Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, а также деловых кругов и научных учреждений двух стран. "Обсуждались актуальные вопросы, возникающие в приграничном сотрудничестве, - рассказали в пресс-службе. - Участники форума отметили наличие активной инвестиционной деятельности в белорусско-российских приграничных районах. Вместе с тем они констатировали, что во внешнеэкономические приграничные связи вовлечены в основном крупные экспортеры, а реализуемые инвестиционные проекты имеют национальный или союзный масштаб. Сотрудничество небольших предприятий развито недостаточно".

К проблемам делового приграничного сотрудничества участники форума отнесли отсутствие интегрированных баз данных о торгово-промышленном и инвестиционном потенциалах регионов, перспективных научно-технических разработках. Не хватает налаженного обмена данными о конъюнктуре рынков и ценах, не обеспечен равный доступ к кредитным ресурсам и госзакупкам. Кроме того, было отмечено, что эффективность сотрудничества снижается из-за отсутствия статистического учета товарообменных операций в пределах приграничной территории как с российской, так и с белорусской стороны, несоответствия в системах налогообложения на приграничных территориях.

"Правовое обеспечение признано одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности межрегионального сотрудничества. Участники форума подчеркнули важность совместной разработки и реализации инвестиционных программ и проектов, создания координирующих органов по этим направлениям", - добавили в пресс-службе.

Будучи в Брянске, союзные депутаты встретились с руководством области и провели заседания комиссий Парламентского собрания по законодательству и регламенту и по экономической политике.

Форум проводился в целях обсуждения вопросов совместной деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России, выявления барьеров и ограничений во взаимной торговле, разработки предложений по гармонизации законодательства двух стран в торгово-экономической сфере.-0-