Сообщить о зарплате в конверте можно на сайте КГК

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о выплате заработной платы в конверте можно через онлайн-панель обратной связи на сайте Комитета государственного контроля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Получение серой зарплаты для работников чревато такими негативными последствиями, как несправедливый размер пенсии, недостаточная расчетная платежеспособность при получении банковского кредита, минимальное пособие по нетрудоспособности, отсутствие социальных гарантий, связанных с обучением, рождением ребенка, - рассказали в ведомстве. - На сайте комитета размещена онлайн-панель обратной связи "Скажи нет зарплате в конверте". Граждане, которые столкнулись с такой проблемой, могут сообщить о ней, заполнив специальную форму с указанием наименования организации, места нахождения предприятия или места жительства индивидуального предпринимателя, на которого они работают".

Информация предоставляется анонимно. Представители контрольного ведомства проверят сведения и в случае их подтверждения примут меры по законодательству.-0-