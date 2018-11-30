Сотрудничество стран СНГ в сфере экономики обсудят 7 декабря в Москве

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет 7 декабря в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Повестка дня включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. В частности, предметом обсуждения станут реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран Содружества на период до 2020 года и формирование конкурентной политики в государствах СНГ в условиях развития цифровой экономики.
Будет дана оценка взаимодействию в транспортной сфере, выполнению решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств Содружества от 18 октября 1996 года и тарифной политике железных дорог стран СНГ на 2018 фрахтовый год.
Кроме того, участники заседания обсудят ряд других финансовых и организационных вопросов. Будут также подведены итоги экономической повестки председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году.
Экономический совет - основной исполнительный орган Содружества, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в сфере экономики. Для реализации своих функций он вырабатывает и вносит на рассмотрение органов СНГ предложения и проекты документов о вопросах экономического и социального характера, проводит консультации в области экономической и социальной политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, обеспечивает координацию деятельности межгосударственных и межправительственных органов Содружества социально-экономической направленности.
При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом СНГ и отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.-0-
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