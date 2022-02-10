10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную скидку ввели уже 17 торговых сетей в Беларуси. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Инициатива была от правительства. Но сначала это обсуждалось с двумя-тремя сетями. Постепенно этот объем вырос до 16. На днях добавилась 17-я торговая сеть. И этот договор абсолютно добровольный. Это яркий пример, когда наши белорусские сети тоже взяли на себя часть социальной нагрузки. И они обязались, когда мы договаривались", - подчеркнул Алексей Богданов.

Как сообщалось, в начале года Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало с участниками Ассоциации розничных сетей соглашение о предоставлении 10-процентной скидки на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.

На скидку могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного соцпособия, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. В перечне продуктов, на которые предоставляется скидка, 29 позиций. В том числе мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, яйца. Из овощей и фруктов - картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная свежая и яблоки. Из бакалеи - сахар-песок, а также каши, мясные и фруктовые консервы для детского и диетического питания.-0-