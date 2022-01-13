Соцопрос: число сторонников развития атомной энергетики в Беларуси выросло

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число сторонников развития атомной энергетики в Беларуси выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Тот факт, что несомненные преимущества атомной генерации понимает и население нашей страны, подтверждает проведенный Институтом социологии НАН Беларуси соцопрос. В 2021 году в опросе участвовали 2 тыс. респондентов, представляющие различные социально-демографические категории населения страны, эксперты и студенты 1 курсов учреждений профессионального образования, обучающиеся по специальностям атомной энергетики. Проведенное исследование показало, что в 2021 году 64,9% всех опрошенных выразили положительное в целом отношение к строительству АЭС, 25,1% - отрицательное и 10% - неопределенное ("Затрудняюсь ответить" и "Нет ответа")", - рассказала Лилия Дулинец.

При этом среди жителей Островца одобрительное отношение к строительству АЭС высказали 72,6% респондентов. Представитель Минэнерго подчеркнула, что более высокие, чем в целом по стране, цифры не случайны: строительство АЭС способствует экономическому и социальному развитию региона размещения, повышению уровня жизни населения. "Чуть более чем за 10 лет городской поселок Островец превратился в красивый благоустроенный город. Активно развивается социальная сфера - построены новая школа, детский сад, новый современно оснащенный комплекс зданий центральной районной больницы, физкультурно-оздоровительный комплекс, Центр культуры и народного творчества. В городе активно ведется строительство жилья. Построено 52 жилых дома - это более 210 тыс. кв.м, или 3100 квартир", - отметила она.

Позитивные изменения в Островце связаны с появлением в городе возможности трудоустройства (76,3%), улучшением работы объектов спортивной направленности (74,6%), повышением качества товаров и ассортимента в торговых точках (68,5%). Также благоприятные изменения за 2020-2021 годы наблюдаются по таким характеристикам, как обеспеченность жильем, работа общественного транспорта, удовлетворенность жителей Островца качеством дорог и воды.

"Полученные в ходе соцопроса результаты свидетельствует о закреплении тех серьезных перемен в общественном сознании и преодолении чернобыльских комплексов и синдромов, которые достаточно широко были представлены в общественной психологии еще в 2005 году, когда мы начинали проводить соцопросы. Безусловно, этому способствует понимание населением преимуществ атомной генерации, о которых мы рассказываем и которые являются неоспоримым фактом", - резюмировала Лилия Дулинец.-0-