Совет ЕЭК 1 октября рассмотрит возобновление транспортного пассажирского сообщения в ЕАЭС

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 1 октября планируется рассмотреть вопросы в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19, торговли, технического, таможенно-тарифного регулирования, единого рынка услуг, интеграции, макроэкономики, энергетики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На повестке дня - обсуждение хода выполнения комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 17 июля 2020 года №16, в целях возобновления транспортного пассажирского сообщения между государствами - членами Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе.

Будут рассмотрены вопросы реализации электронных паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники, а также проект соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в указанной сфере.

"Ожидается, что Совет ЕЭК примет решение об установлении ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных продуктов переработки плодов. Членам Совета ЕЭК будет предоставлена информация о ходе доработки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - добавили в пресс-службе.-0-