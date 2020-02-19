Совет ЕЭК 21 февраля рассмотрит устранение препятствий на рынке ЕАЭС

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 21 февраля в Москве под руководством председателя Совета ЕЭК вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Планируется рассмотреть вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развития единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, утвердить положение о Евразийском экономическом форуме, - отметили в пресс-службе. - Также в повестке - внесение изменений в технические регламенты Таможенного союза и в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования".

Намечено обсудить задачи на 2020 год, связанные с выполнением плана мероприятий по реализации основных направлений развития механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. "Члены Совета ЕЭК обсудят установление ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении сурими отдельных видов рыб и внесение изменений в перечень товаров, в отношении которых Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяет ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

Кроме того, запланировано рассмотрение вопросов, связанных с ввозом (вывозом) товаров для организации и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.-0-