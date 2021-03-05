Совет ЕЭК исключил 77 государств из системы тарифных преференций ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"На основании ранее утвержденных в соответствии со сложившейся мировой практикой критериев, сегодняшнее решение предусматривает актуализацию перечней развивающихся и наименее развитых стран, которые при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров пользуются экономической помощью в виде получения тарифной преференции, - пояснил Алексей Ашихмин. - Применяемая система тарифных преференций нацелена на содействие экономическому росту стран, объективно нуждающихся в экономической помощи со стороны союза".

В соответствии с установленными критериями развивающейся для целей получения тарифных преференций считается страна с уровнем дохода "низкий" или "ниже среднего" по классификации Всемирного банка. "Значительно нарастив за предшествующий период уровень конкурентоспособности производимых товаров, многие развивающиеся страны серьезно увеличили показатели своего экономического благосостояния и превысили пороговое значение для их отнесения к числу пользователей единой системы тарифных преференций союза", - констатировал представитель торгового блока ЕЭК.

"Принятое решение предусматривает исключение 75 развивающихся стран и двух наименее развитых стран из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. При этом статус страны - бенефициара единой системы тарифных преференций ЕАЭС будет сохранен для государств, нуждающихся в экономическом содействии со стороны ЕАЭС", - подчеркнул Алексей Ашихмин.

Для обеспечения адаптации экономических операторов к изменившимся условиям ведения внешнеторговой деятельности решение Совета ЕЭК вступит в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования.

"Более подробная информация по принятому решению будет размещена на сайте комиссии после его официального опубликования", - добавил представитель торгового блока.-0-