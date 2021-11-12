Совет ЕЭК изменил требования к системе менеджмента качества медизделий

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения позволят проводить оценку системы менеджмента качества в форме инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия, - отметили в пресс-службе. - Это необходимо для реализации возможности вывода на рынок медизделий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространения эпидемических заболеваний, а также предупреждения дефицита продукции на общем рынке медизделий".-0-