Совет ЕЭК обнулил ввозные пошлины на нити для чулочно-носочных изделий

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов нитей. Они будут действовать по 31 декабря 2025 года включительно, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.
"Рассматриваемые нити используются для изготовления вязаных колготок, чулок, подколенников и носков, - уточнили в ЕЭК. - Действующие ставки ввозных таможенных пошлин составляют 5% от таможенной стоимости".
"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку предприятий швейной и трикотажной отраслей промышленности Евразийского экономического союза, а также на увеличение рентабельности производства и повышение конкурентоспособности готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках", - отметила замдиректора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.
Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в ЕЭК.-0-
Совет ЕЭК вновь установил нулевую ввозную пошлину на двигатели для БЕЛАЗов