Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об устранении техбарьеров в торговле с третьими странами

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня добрил проект соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документом предусмотрено заключение отдельных соглашений с торговыми партнерами в отношении продукции, которая подпадает под действе технических регламентов союза", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, для взаимного признания результатов оценки соответствия продукции, предполагаемой для взаимных поставок, будет установлен ряд условий. В их числе - равнозначность применяемых в государствах ЕАЭС и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными органами по оценке соответствия стран союза и третьей страны.-0-