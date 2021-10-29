Совет ЕЭК принял техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки". Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что этот техрегламент разрабатывался с 2014 года. Он завершает комплекс документов, регламентирующих обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. "Техрегламент устанавливает единые терминологию, правила идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке, - отметила она. - Техрегламент будет полезен как для потребителей, которые получат безопасную продукцию, так и для бизнеса - будут устранены препятствия для свободного обращения мяса птицы и продукции его переработки в рамках союза".

"Речь идет, например, о регулировании максимально допустимых уровней остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы, о запрете на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы, о запрете на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и их солей, сырья с ГМО и пестицидами", - пояснила Ия Малкина.

Технический регламент вступит в силу с 1 января 2023 года, но содержит ряд отложенных норм, в том числе по контролю максимально допустимых остатков лекарственных средств.-0-