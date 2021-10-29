Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил план мероприятий по отмене роуминга в Евразийском экономическом союзе. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мероприятия плана включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и т.д.", - сказала Ия Малкина.

Планом предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя в том числе определение шага тарификации и максимального объема оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

"Комиссия будет вести мониторинг исполнения этих мероприятий, и после их полной реализации Коллегия ЕЭК примет рекомендации для сотовых операторов стран союза, направленные на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к домашнему", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-

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