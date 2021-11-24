Совет ЕЭК рассмотрит дорожную карту по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров в ЕАЭС

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит дорожную карту по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе. Его заседание с участием вице-премьеров стран ЕАЭС пройдет 2 декабря в Москве на площадке Евразийского конгресса, организатором которого выступает Евразийский банк развития. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестке Совета ЕЭК - дорожная карта по расширению сотрудничества в области гражданского авиастроения и дорожная карта по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров в ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Также планируется обсудить изменения в порядок рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Кроме того, вице-премьерам будет представлена программа мероприятий по празднованию 10-летия ЕЭК в 2022 году".

Что касается самого Евразийского конгресса, который пройдет в 57-м павильоне ВДНХ в Москве, то его участники обсудят повышение роли бизнеса, институтов развития и государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала ЕАЭС, ключевые инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, приоритетные вопросы в области достижения целей устойчивого развития, механизмы зеленого финансирования и ESG-проектов, цифровую трансформацию.-0-