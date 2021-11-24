Страны ЕАЭС проведут допконсультации по инициативе Беларуси о стратегии биобезопасности

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза проведут дополнительные консультации по инициативе Беларуси о стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что на прошедшем 18-19 ноября в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета была обсуждена разработка стратегии биологической безопасности ЕАЭС. "По инициативе белорусской стороны главы правительств обменялись мнениями о целесообразности разработки в рамках ЕАЭС стратегии биологической безопасности, которая бы отвечала на современные вызовы, - сказала официальный представитель ЕЭК. - Стороны выслушали предложения Беларуси и взяли время для дополнительных консультаций".-0-

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