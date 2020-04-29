Совет ЕЭК рассмотрит устранение барьеров в ЕАЭС

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня обсудит устранение барьеров в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК 29 апреля рассмотрит ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, меры нетарифного регулирования, результаты мониторинга выполнения программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и мониторинга проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2019 году", - отметили в пресс-службе.

Планируется также рассмотреть вопросы о повышении роли Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в разработке и реализации антикризисных и стабилизационных мер в связи с пандемией коронавируса, об установлении ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении бензилового спирта, ванилина и этилванилина.

"Кроме того, в повестке - обсуждение проекта основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2020-2021 годы и карты развития агроиндустрии ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-