Совет ЕЭК разрешил использование в ЕАЭС фитосанитарного сертификата в электронном виде

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил использование фитосанитарного сертификата в электронном виде в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК внес изменения в порядки осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и территории союза, - сказала Ия Малкина. - Теперь при проведении контроля будет разрешено использовать фитосанитарный сертификат и товаросопроводительные документы в электронном виде. Также в электронном виде можно будет оформлять и результаты этого контроля. При этом использование документов на бумажном носителе сохраняется".

"Изменения позволят минимизировать оборот поддельных или недействительных фитосанитарных сертификатов, повысить эффективность контроля и создать благоприятные условия для участников рынка", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-