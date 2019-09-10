Совет ЕЭК упростил перемещение физлицами через границу ЕАЭС товаров для личного пользования

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10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Это решение позволит освободить физических лиц от необходимости предъявлять свидетельства о государственной регистрации продукции при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования в багаже или ручной клади", - отметили в пресс-службе.-0-