Совет Республики одобрил пакет бюджетных документов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня проекты обновленного Налогового кодекса, республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Сенаторы одобрили проект новой редакции Налогового кодекса. В числе основных новаций - упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней (размер пени не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога).
Предлагается также предусмотреть экстерриториальный принцип обслуживания физлиц, то есть люди смогут обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.
Кроме того, законопроектом предлагается отменить ставку налога на недвижимость в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строительства (составляет 2%). Планируется, что местные советы больше не смогут увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость на неиспользуемые и неэффективно используемые объекты, а также земельного налога на занятые ими участки.
Доходы по проекту бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме Br23,6 млрд (100,8% к ожидаемому исполнению 2018 года). Основные источники налоговых доходов республиканского бюджета - НДС, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы сформированы в сумме Br21,9 млрд (105,1% к ожидаемому исполнению 2018 года). Профицит составит Br1,7 млрд.
В 2019 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br343,2 млн. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.
Для сохранения объемов ввода жилья в 2019 году на текущем уровне в 4 млн кв.м (в том числе с государственной поддержкой 1 млн 60 тыс. кв.м) в бюджете на финансирование инфраструктуры предусмотрено Br590 млн.
Представляя законопроекты, министр финансов Максим Ермолович проинформировал, что на 1 января 2019 года долг сектора органов государственного управления сложится на уровне около 38% ВВП. Пороговое значение этого показателя 50% ВВП.
"В этом году проведена ревизия долгового портфеля и выработано решение о досрочном погашении ряда долговых обязательств, как прямых, так и квазигосударственного долга. Общая сумма этого погашения составит более $700 млн", - отметил Максим Ермолович.
Что касается государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, то общая сумма его доходов запланирована в размере Br15 млрд. Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме Br14,8 млрд. Основная сумма расходов направляется на пенсионное обеспечение - 77,5% (Br11,5 млрд, темп роста - 107,9%). В целом бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами в сумме Br223,7 млн за счет средств профессионального пенсионного страхования.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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