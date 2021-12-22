Совет Республики одобрил законопроект о свободных экономических зонах

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не ошибусь, если скажу, что свободные экономические зоны в Беларуси - это территории, где сегодня можно строить успешный бизнес, - сказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. - В Беларуси функционирует шесть свободных экономических зон. В качестве резидентов СЭЗ по состоянию на 1 октября 2021 года зарегистрировано 429 компаний, в которых занято около 137 тыс. человек. Реализуются проекты с привлечением инвестиций на сумму около $7 млрд более чем из 30 стран мира".

По словам сенатора, зеркало эффективности любой преференциальной территории - динамика ее основных экономических показателей. "Приведу ключевые из них. За 9 месяцев резиденты всех СЭЗ нарастили объемы производства, выручки, экспорта товаров в 1,4 раза, инвестиции в основной капитал - более чем на 15% при общем по стране снижении инвестиционной активности. Как результат, все СЭЗ получили прибыль, что позволило почти на четверть повысить заработные платы трудовым коллективам, - отметила она. - Таким образом, свободные экономические зоны по праву являются точками роста в регионах. По итогам 9 месяцев на этих территориях силами 5% занятых по стране формируется 18% объемов производства промышленной продукции и 21% экспорта товаров. Резиденты привлекли пятую часть прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Приведенные цифры подтверждают эффективность СЭЗ как инвестиционных площадок. Поэтому крайне важно сохранить динамику их развития, совершенствуя и правовую базу. В этих целях и подготовлен законопроект".

Татьяна Рунец подчеркнула, что разработка законопроекта также увязана с комплексной оптимизацией полномочий главы государства при сохранении общей сбалансированности системы государственного управления. "Основная новация - передача полномочий по изменению границ свободных экономических зон от главы государства к Совету Министров. При этом Президент страны по-прежнему будет согласовывать включение в границы СЭЗ сельскохозяйственных и лесных территорий. Считаем это крайне важной опцией с точки зрения сохранения национального богатства, - добавила она. - Таким образом, законопроект в первую очередь сократит корректировку границ СЭЗ, а значит, и время от идеи до начала реализации новых инвестиционных проектов, тем самым стимулируя потенциальных инвесторов к вложению ресурсов. Это имеет важнейшее значение для полноценного запуска нового инвестиционного цикла и привлечения инвестиций в регионы".-0-