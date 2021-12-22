Сенаторы одобрили законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

Доходы бюджета фонда сформированы с учетом тенденций исполнения текущего года и основных параметров прогноза социально-экономического развития республики в следующем году по инерционному сценарию с рисками.

По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, доходы бюджета фонда составляют Br21,4 млрд. Темп роста - 109,5%. Основным источником доходов бюджета фонда будут являться обязательные страховые взносы, которые занимают около 90% в структуре доходной части бюджета фонда.

Общая сумма поступлений страховых взносов в 2022 году предусмотрена на уровне Br19,2 млрд, темп роста - 109,7%. Неналоговые доходы бюджета фонда планируются на уровне Br322,6 млн.

Субвенции из республиканского бюджета в бюджет фонда планируются на уровне Br1,7 млрд (около 8% в общей сумме доходов бюджета фонда), рост 107,9%.

Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br21,1 млрд. Темп роста к 2021 году - 109,6%. Основную часть расходов бюджета фонда (более 76,4%) в следующем году запланировано направить на финансирование пенсий, что в общей сумме составит более Br16 млрд. Темп роста 110,2%.

Расходы на выплату трудовых пенсий, отдельных видов доплат составят Br15,8 млрд, что составляет около 98% всех расходов, запланированных на выплату пенсий.

В проекте бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, производимый в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Также предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда. Планируется, что в 2022 году с учетом повышения трудовых пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит Br581.

Финансирование выплат пособий - следующая по величине статья расходов бюджета фонда. Общая сумма расходов бюджета фонда, направляемых на финансирование всех видов пособий, составляет Br4,7 млрд (более 22% всех расходов бюджета фонда), темп роста 107,7%.

На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения предусмотрено направить Br42,9 млн, темп роста 122%.

Кроме того, запланировано финансирование по другим статьям расходов в соответствии с целевым назначением фонда.

"В целом бюджет фонда на 2022 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br347,1 млн, которые в соответствии с законодательством подлежат накоплению. Проект закона является итогом работы по составлению бюджета фонда социальной защиты населения на 2022 год, в основу которого заложен инерционный сценарий с рисками, который в условиях новых экономических вызовов является оптимальным для обеспечения сбалансированности бюджета фонда и исполнения государственных гарантий по социальному обеспечению граждан", - отметила Ирина Костевич.-0-