Совместную компанию для строительства ж/д терминала создадут в "Великом камне"

24 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного терминала на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" обсудили сегодня на встрече первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и генеральный директор, председатель правления акционерного общества "Дуйсбургер Хафен" Эрих Штааке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в правительстве.

Во время встречи

"В настоящее время активно ведется работа по созданию совместной компании с участием китайской и белорусской сторон, а также с привлечением европейских компаний. Новое предприятие будет отвечать за строительство и эксплуатацию железнодорожного терминала", - отметили в правительстве.

Планируется, что соглашение о реализации проекта будет подписано во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который пройдет в "Великом камне" 1-3 июля.

Эрих Штааке

АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия) является управляющей компанией крупнейшего речного порта Европы, где ежегодно обрабатывают более 120 млн т грузов, поставляемых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Дуйспорт - основная конечная точка сухопутного Шелкового пути, в связи с чем порт играет стратегическую роль в концепции "Пояс и путь".

В апреле 2018 года АО "Дуйсбургер Хафен" вошло в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".-0-