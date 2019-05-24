Совместную компанию для строительства ж/д терминала создадут в "Великом камне"

24 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного терминала на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" обсудили сегодня на встрече первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и генеральный директор, председатель правления акционерного общества "Дуйсбургер Хафен" Эрих Штааке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в правительстве.
"В настоящее время активно ведется работа по созданию совместной компании с участием китайской и белорусской сторон, а также с привлечением европейских компаний. Новое предприятие будет отвечать за строительство и эксплуатацию железнодорожного терминала", - отметили в правительстве.
Планируется, что соглашение о реализации проекта будет подписано во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который пройдет в "Великом камне" 1-3 июля.
АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия) является управляющей компанией крупнейшего речного порта Европы, где ежегодно обрабатывают более 120 млн т грузов, поставляемых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Дуйспорт - основная конечная точка сухопутного Шелкового пути, в связи с чем порт играет стратегическую роль в концепции "Пояс и путь".
В апреле 2018 года АО "Дуйсбургер Хафен" вошло в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".-0-
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