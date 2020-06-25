Совмин изменил правила инвестирования страховых резервов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изменило правила инвестирования страховых резервов. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 июня 2020 года №359 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Страховые организации обязаны иметь на счетах в банках Беларуси, в том числе во вкладах, не менее 10% от суммы страховых резервов (эта норма сохранена). Одновременно не менее 35% резервов необходимо вкладывать в государственные ценные бумаги или ценные бумаги Банка развития и размещать в депозиты в госбанках. Ранее по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, этот норматив составлял не менее 40%, по другим видам - не менее 35%.

При вложении средств в объекты инвестиций страховые организации обязаны соблюдать соотношения (в процентах от суммы страховых резервов): не более 15% - в ценные бумаги Нацбанка; не более 30% - в ценные бумаги банков, за исключением акций; не более 15% - в ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов; не более 25% - в ценные бумаги юрлиц Беларуси, не являющихся банками, кроме акций и векселей; не более 10% - в недвижимость, кроме жилья; не более 5% - в драгметаллы. Ранее соотношения определялись в зависимости от вида страхования.

Максимальная суммарная стоимость ценных бумаг одного банка, одного местного исполнительного и распорядительного органа, одного юрлица, за исключением Банка развития, не должна превышать 10% от суммы страховых резервов.

Страховые организации могут делать инвестиции самостоятельно или передать страховые резервы на определенный срок в доверительное управление банкам или другим коммерческим организациям, которые занимаются доверительным управлением не менее трех лет.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.-0-