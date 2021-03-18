Совмин назначил приемочную комиссию для первого энергоблока БелАЭС

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока Белорусской атомной электростанции. Соответствующее постановление Совмина №148 от 16 марта 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Возглавил приемочную комиссию вице-премьер Юрий Назаров. Его заместителями назначены гендиректор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд и замминистра энергетики Михаил Михадюк.

В состав комиссии также вошли первый зампредседателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, заместитель гендиректора "Белэнерго" Сергей Бобович, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко, зампредседателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра архитектуры и строительства Игорь Костюков и др.

Согласно документу, председатель приемочной комиссии имеет право привлекать при необходимости к работе специалистов республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных Совету Министров, а также других организаций.

Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляет Министерство энергетики.-0-