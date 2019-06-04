Совмин определил источники финансирования территориальной обороны Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси установил, что местные исполнительные и распорядительные органы могут финансировать территориальную оборону из бюджетов областного (Минска) и базового уровней. Это предусмотрено постановлением №347 от 1 июня 2019 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь, в частности, идет о расходах, связанных с подготовкой органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск. При проведении военных сборов местные власти могут оплачивать оборудование мест для размещения военнослужащих, участков местности и объектов для выполнения боевых задач, коммунальные, медицинские, бытовые и другие услуги.

Согласно постановлению местным властям предстоит финансировать также некоторые расходы, связанные с развитием территориальной обороны в областях и в Минске.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-