Совмин определил, как будут подтверждать право производителей электромобилей на освобождение от НДС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило, как будет подтверждаться право производителей электромобилей на освобождение от НДС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 февраля 2022 года №75, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовом интернет-портал.

Документ утверждает порядок выдачи заключения о назначении ввозимых организацией - производителем электромобилей на территорию Беларуси автокомпонентов для освобождения от налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенным или налоговым органом. Условия для освобождения от НДС подтверждаются выдачей соответствующих заключений.

Выдает заключения Министерство промышленности на основании письменного заявления организации-производителя, к которому прилагается ряд документов. В их числе перечень ввозимых автокомпонентов для производства электромобилей, копия внешнеторгового договора (контракта) при необходимости, копия сертификата продукции (работ, услуг) собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой, обоснование целесообразности ввоза на территорию Беларуси заявленных автокомпонентов, включающее подтверждение отсутствия производства в стране аналогов ввозимым.

Заключение выдается в течение 20 рабочих дней.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-