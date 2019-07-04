Совмин определил, как при госзакупках проводить конкурсы в два этапа и с ограниченным участием

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке проведения открытого конкурса при госзакупках в виде двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием утверждено постановлением Совета Министров от 2 июля 2019 года №448, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В некоторых случаях заказчик (организатор) вправе провести двухэтапный конкурс (если предметом госзакупки являются имущественные права на компьютерные программы, услуги по разработке и внедрению в деятельность информационных ресурсов, сетей, систем, их модернизации) или конкурс с ограниченным участием при приобретении товаров, к участникам процедур госзакупок которых Совмином установлены дополнительные требования.

Для проведения первого этапа двухэтапного конкурса заказчиком утверждается техзадание, которое должно содержать, в частности, наименование предмета госзакупки, требования к нему, на основании которых участниками разрабатывается техническое описание предлагаемых товаров, указание источника финансирования госзакупки, дату истечения срока для подготовки и подачи предложений. Заказчик размещает техническое задание на электронной торговой площадке. К второму этапу допускаются те, кто принял участие в первом этапе и допущен ко второму.

На каждом из этапов двухэтапный конкурс в целом либо в отношении отдельных частей (лотов) может быть признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных законом.

При конкурсе с ограниченным участием комиссия в течение не более 5 рабочих дней проводит предварительный отбор участников, во время которого рассматривает предложения на их соответствие дополнительным требованиям, установленным Совмином. Доптребования включаются в конкурсные документы, утверждаемые заказчиком (организатором) при проведении конкурса с ограниченным участием.-0-