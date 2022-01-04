Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2022 год

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2022 год. Это предусмотрено постановлением Совмина от 31 декабря 2021 года №786, которое сегодня официально опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 811,4 тыс. т, в том числе пшеницы - 530 тыс. т, ржи - 185,7 тыс. т, ячменя - 19,7 тыс. т, овса - 36 тыс. т, гречихи - 30 тыс. т, проса - 10 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2022 год составит 22 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 3,1 млн т, пивоваренного ячменя - 100 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 20 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2022 год утвержден для концерна "Белгоспищепром" в размере 85 тыс. т.-0-